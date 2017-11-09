МИД РФ: Планируются встречи по карабахскому конфликту

2017-11-09 15:11 | www.oxu.az | 4

«Контакты по нагорно-карабахскому конфликту в различных форматах не исключены».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на сегодняшнем брифинге для журналистов.

Захарова также прокомментировала информацию об организации в ближайшее время при посредничестве главы МИД России Сергея Лаврова встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении с сопредседателями МГ ОБСЕ.

«Встреча планируется. Ее будет проводить конкретная организация. Мы проинформируем о дате встречи, как только о ней станет известно. Что касается контактов в различных форматах, то они также не исключены, над этим ведется работа», - сказала Захарова.

Отметим, в МИД РФ сообщили, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении до конца этого года .

С.Б.

