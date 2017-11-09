Узбекистан признан страной, свободной от кори и краснухи

2017-11-09 13:37 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан официально признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) страной, ликвидировавшей корь и краснуху. Страна добилась ликвидации данных заболеваний с января 2014 года по декабрь 2016 года.

Как сообщает в четверг представительство ЮНИСЕФ в Узбекистане, Европейская региональная комиссия ВОЗ по верификации элиминации кори и краснухи подчеркнула, что данный факт в значительной степени способствует достижению цели ликвидации кори и краснухи во всем европейском регионе.

В 2007 году в Национальный календарь иммунизации Узбекистана была внедрена вакцина против кори, паротита и краснухи (КПК). Две инъекции вакцины КПК, сделанные детям в возрасте 12 месяцев и 6 лет, создают достаточный иммунитет против этих заболеваний на всю оставшуюся жизнь.

Показатели охвата вакцинацией КПК в стране составляют 99,5 процента при первой вакцинации и 99,7 процента при повторной вакцинации (2016 год).

Инфекционные заболевания являются одной из основных угроз здоровью детей. В связи с этим министерство здравоохранения Узбекистана прилагает значительные усилия для осуществления Национальной программы иммунизации, профилактики и ликвидации заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцинации.

«Дети в возрасте до 14 лет составляют 27 процентов населения Узбекистана. Иммунизация является одной из самых успешных и экономически эффективных инвестиций в здравоохранение, которую мы можем сделать для будущих поколений», - отметил глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн.

«Мы будем продолжать работать с правительством, международными партнерами и местными сообществами для достижения и поддержания всеобщего охвата календарной иммунизацией», - добавил он.

ЮНИСЕФ оказывает поддержку правительству страны в закупке и внедрении новых вакцин, постоянном повышении спроса на вакцинацию посредством работы с общественностью.

В течение последнего десятилетия Узбекистан перешел на устойчивое и самодостаточное финансирование закупок вакцин. В 2010 году 90 процентов вакцин, доставленных в страну, были приобретены за счет государственного бюджета. К 2020 году страна планирует стать полностью самодостаточной в закупке вакцин.

(Автор: Диана Алиева)