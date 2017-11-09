Синьцзян увеличил экспорт текстиля в страны Центральной Азии и Россию

2017-11-09 13:38 | www.trend.az | 3

По данным информагентства Чжунсиньшэ Синьцзян за первые 3 квартала 2017 года поставил в граничащие с ним страны текстиль на общую сумму более 7 млрд долл. США, передает RIA Moda.

Сильнее всего выросли поставки одежды и аксессуаров — на 27,1%, поставки ткани и других товаров при этом выросли на 13,5 %.

Основными импортерами товаров стали Кыргызстан, Казахстан и Россия. Торговля текстилем осуществляется, главным образом, в рамках мелкомасштабной приграничной торговли.

По мнению представителя таможни г. Урумчи, заметный рост экспорта текстиля связан с восстановлением экономик стран Центральной Азии и России, а также быстрым развитием текстильной промышленности в Синьцзяне.