Глава Минздрава Кыргызстана пояснил причины увольнения некоторых руководителей в Бишкеке

2017-11-09 13:41 | www.trend.az | 4

Министр здравоохранения Кыргызстана Талантбек Батыралиев прокомментировал вопрос о том, почему не были перезаключены договора с некоторыми руководителями организаций здравоохранения Бишкека.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по словам Батыралиева, это было связано с несколькими факторами, передает КНИА «Кабар».

«Во-первых, в связи с многочисленными жалобами со стороны граждан по поводу медицинского обслуживания, то есть за хамство, вымогательство и т.д. Во-вторых, результаты внутреннего аудита показали многомиллионные хищения сразу в нескольких столичных ЦСМ. В-третьих, в последнее время организации здравоохранения Бишкека погрязли в судебных разбирательствах. Но, несмотря на это, посредством СМИ создавали шум вокруг данного вопроса и лишали возможности для своих коллег вести спокойную работу», - говорит Батыралиев.

Продолжая, он сообщил, что четвертой причиной таких мер является слабая кадровая подготовка.

«Лично мне потребовалось более трех лет, чтобы проследить причинно следственные связи некоторых явлений, которые тормозят развитие сектора. Я посетил практически все организации здравоохранения не только Бишкека, но и страны в целом. Думаю, имею право не только сделать некоторые выводы, но и, находясь в мундире министра, принять определенные решения, которые дадут возможность руководителям пересмотреть подход к работе. Пятой причиной является то, что Минздрав имеет право отобрать лучших руководителей для дальнейшей работы», - добавил глава Минздрава.