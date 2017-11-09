Парламент Кыргызстана одобрил денонсацию соглашения о выделении Казахстаном $100 млн

2017-11-09 13:45 | www.trend.az | 4

Парламент Кыргызстана в третьем чтении одобрил законопроект «О денонсации (прекращении действия) Соглашения между правительства КР и Казахстана о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции», которая предусматривала предоставление технической помощи на 100 млн долларов США от Казахстана. Об этом сегодня стало известно по итогам голосования на заседании, передает КНИА «Кабар».

Из присутствующих 106 депутатов против проголосовал лишь один депутат, остальные 105 поддержали.

Информацию о законопроекте представил заместитель председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Абдывахап Нурбаев.

В августе текущего года на Иссык-Куле в рамках проведенного IV Экономического форума «Иссык-Куль 2017» был подписан между сторонами Детализированный перечень мероприятий технического содействия Кыргызстану на сумму 41 млн долларов США. Первым этапом планировалось реализовывать смету на сумму 41 млн долларов США. В последующем планировалось, что помощь будет предоставляться в зависимости от согласованных смет для последующего финансирования. По его словам, создание казахско-кыргызского совместного инвестиционного фонда было начато в 2007 году. Однако, процесс был отложен по неизвестным причинам. 7 ноября 2014 года между президентами двух стран была достигнута договоренность об оказании со стороны Казахстана технической помощи в сумме 100 млн долларов США в целях финансирования мероприятий Дорожной карты по присоединению КР к ЕАЭС. Данные средства необходимо было направить на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры, строительство ветеринарных лабораторий, модернизацию испытательных лабораторий и другие крупные мероприятия.

Учитывая, что до настоящего времени вышеуказанная помощь на сумму 41 млн долларов США не представлена кыргызской стороне, ссылаясь на часть 1 статьи 60, а также статьи 62 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, где существенное нарушение двустороннего договора одним из его участников дает право другому участнику ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения договора или приостановления его действия в целом или в части.