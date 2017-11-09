МИД: Азербайджан заинтересован в развитии двусторонних отношений с Эфиопией (ФОТО)

2017-11-09 13:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован в развитии двусторонних отношений с Эфиопией, сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе официального визита в Эфиопию на встрече с Президентом страны Мулату Тешоме, говорится в сообщении пресс-службы МИД, распространенном в четверг.

Эльмар Мамедъяров передал главе Эфиопии искренние приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент Эфиопии поблагодарил за приветствия Президента Азербайджана, попросил передать его приветствия и наилучшие пожелания Президенту Ильхаму Алиеву.

Мулату Тешоме отметил, что Эфиопия придает большое значение развитию отношений между двумя странами, подчеркнул важность приумножения усилий для повышения двустороннего сотрудничества до более высокого уровня, а также взаимных визитов высокого уровня.

Президент Тешоме отметил, что в Азербайджане обучается большое количество эфиопских студентов, и эти выпускники могут сыграть роль моста между двумя странами.

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров отметил в свою очередь, что в азербайджанских вузах получают образование тысячи африканских студентов, и Азербайджан готов продолжать сотрудничать с Эфиопией в этой сфере. Также он проинформировал о вузах страны, в том числе благоприятных условиях для получения образования для иностранных студентов.

Коснувшись важной позиции Эфиопии на Африканском континенте, в том числе в Африканском союзе, Эльмар Мамедъяров отметил, что Азербайджан заинтересован в развитии двусторонних отношений с Эфиопией, особо подчеркнул развитие двусторонней договорно-правовой базы.

Глава МИД Азербайджана рассказал об успехах, достигнутых Азербайджаном, региональных проектах, реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана, а также о перспективах транспортных коридоров Север-Юг, Восток-Запад.

Министр иностранных дел Азербайджана также проинформировал Президента Тешоме об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и справедливой позиции Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по укреплению экономических связей между двумя странами, путям увеличения товарооборота, а также перспективам сотрудничества в коммуникационной и логистической сферах.

(Текст: Кямаля Сеидова)