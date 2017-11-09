The Daily: ФК "Карабах" светит, как маяк надежды для жителей Агдама

2017-11-09 14:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что выход ФК "Карабах" в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА - само по себе событие впечатляющее, история пятикратных чемпионов Азербайджана еще глубже, чем их достижение, говорится в статье, опубликованной в студенческой газете The Daily Вашингтонского университета.

Автор Энди Ямасита рассказал в своей статье о печальной истории азербайджанского клуба, одного из немногих клубов-беженцев в мире, который не играл на своей родине - в Агдаме с июня 1993 года.

В статье говорится, что ФК "Карабах", или "скакуны", как их называют фанаты, был основан в 1951 году, а с 1992 года является регулярным участником азербайджанской Премьер-лиги. Клуб был сформирован в городе Агдам, расположенном на юго-западе Азербайджана.

Как пишет автор, после распада СССР и обретения Азербайджаном независимости армянское население Нагорного Карабаха начало агитировать за независимость от Азербайджана или объединение с Арменией. Таким образом, отмечается в статье, между поддерживаемыми Арменией сепаратистами и азербайджанцами вспыхнул конфликт, и напряженность в этом регионе все еще остается высокой.

Ямасита отмечает, что во время войны стадион агдамского клуба часто подвергался бомбардировкам.

Население Агдама было эвакуировано, а сам город был оккупирован сепаратистскими силами 23 июня 1993 года, за несколько дней до того, как "Карабах" выиграл свой первый чемпионат Азербайджана, говорится в статье.

Автор отмечает, что Агдам по сей день остается городом-призраком.

"После переезда в Баку клуб, спустя двадцать лет, превратился в лидера в своей лиге, выиграв последние четыре чемпионата. Но именно квалификация в групповой этап Лиги чемпионов позволила "скакунам" закрепить свое место в истории футбола", - говорится в статье.

Далее, рассказывая о групповом этапе Лиги чемпионов, автор отмечает, что, хотя у ФК "Карабах" мало шансов на выход из группы, клуб при этом показал, что способен играть с европейскими топ-клубами.

"Эта команда без домашнего стадиона светит, как маяк надежды для жителей Агдама, которые считают их последней памятью о своем любимом городе. Кроме того, визиты их команды в столицы Англии, Испании и Италии вызвали международную заинтересованность и понимание страданий, испытываемых теми, кто пострадал в результате войны", - пишет Ямасита.

Один из фанатов "скакунов" сказал по поводу этого знаменательного достижения для клуба и страны перед игрой против "Челси" так: "Даже если мы проиграем, мы уже выиграли".

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Анвар Мамедов)