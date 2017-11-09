Сын Мугабе вылил шампанское на часы за 60 тысяч долларов – ВИДЕО

2017-11-09 15:28 | www.oxu.az | 4

Один из сыновей президента Зимбабве Чатунга Беллармин Мугабе показал во время трансляции в Snapchat, как он празднует день рождения, выливая две бутылки шампанского по $350 на роскошные инкрустированные бриллиантами часы стоимостью $60 тыс.

Как передает Oxu.Az, cъёмка со дня рождения была сделана в одном из местных клубов, на видео видны «девочки», полный алкоголя стол в обстановке приглушённого света и громкой музыки.

На 15-й секунде съёмки виновник торжества — Беллармин Мугабе — выливает две бутылки шампанского на часы. По данным Daily Mail, цена каждой бутылки составляет $350, а часы с бриллиантами стоят не менее $60 тыс.

Согласно данным всемирного банка (WDI statistics), на 2017 год Зимбабве является страной с одним из самых низких уровней дохода. 68% населения живет ниже уровня бедности по Index Mundi. Хуже этот показатель только у других восьми стран.

C.Б.

