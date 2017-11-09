Референдум о подаче швейцарским Сьоном заявки на ОИ-2026 пройдет летом 2018 года

2017-11-09 14:27 | www.trend.az | 3

Референдум о подаче швейцарским городом Сьон заявки на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, вероятнее всего, пройдет 10 июня 2018 года. Об этом передает ТАСС со ссылкой на портал Inside the games.

Ожидается, что референдум состоится в кантоне Вале, административным центром которого является Сьон, а также в коммуне Кандерштег, где планируется проведение соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина. Отдельный референдум в конце 2018 года должен состояться в Берне, который может принять хоккейный турнир. Планов по организации референдума в кантоне Во, где запланированы соревнования по фигурному катанию и по фристайлу в дисциплине слоупстайл, пока нет.

Швейцария хочет провести соревнования по разным видам спорта в разных кантонах для того, чтобы распределить финансовую нагрузку на проведение Олимпиады между разными регионами и сократить расходы. Также сообщается, что олимпийские объекты будут легкодоступны на общественном транспорте.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Швейцарии предоставил правительству страны доклад с информацией о необходимом для проведения Игр финансировании, согласно которому организационные расходы составят $1,91 млрд. При этом президент заявочного комитета "Сьон-2026" Жан-Филипп Роша посчитал, что из федерального бюджета будет выделено $1,04 млрд. Также прогнозируется, что доходы от ОИ-2026 составят $1,39 млрд. Международный олимпийский комитет выплатит $925 млн городу, где пройдут Игры-2026.

Швейцария дважды принимала зимние Олимпийские игры - в 1928 и 1948 годах, оба раза соревнования проходили в Санкт- Морице. В числе претендентов на проведение Олимпиады 2026 года также называются Калгари (Канада), Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Япония), Эрзурум (Турция) и Солт-Лейк- Сити (США). Помимо Сьона, свои кандидатуры на проведение Игр-2026 могут выдвинуть норвежский Лиллехаммер и австрийский Инсбрук.

Место проведения Олимпиады 2026 года будет определено на 132-й сессии МОК в Милане в июле 2019 года, заявки на проведение Игр можно подать до 31 марта 2018 года.