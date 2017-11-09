Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют организовать до конца года встречу глав МИД Азербайджана и Армении

2017-11-09 14:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С учетом итогов Женевского саммита по нагорно-карабахскому конфликту, сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют организовать до конца года встречу глав МИД Азербайджана и Армении.

Об этом сказала в четверг в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается контактов в различных форматах, они также не исключены и находятся в проработке», - добавила она.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)