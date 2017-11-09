Свою последнюю роль он играл вслепую! Юбилей Агасадыха Герайбейли в красочном представлении (ФОТО)

2017-11-09 14:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Он очень любил жизнь. Как-то его спросили: "Вы прожили большую яркую жизнь, повидали многое. Что же делает человека счастливым?" На это выдающийся актёр отвечал: "Молодость души. Я счастлив. Потому что молодость не ушла. Она во всём и везде - в моём доме, моих ролях, в моих детях, внуках, учениках".

В Государственном академическом национальном драматическом театре в Баку прошел вечер, посвященный 120-летию со дня рождения видного актера театра и кино, обладателя государственных наград, народного артиста Агасадыха Герайбейли, организованный Министерством культуры и туризма Азербайджана, сообщает Trend Life.

Мероприятие проведено в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 120-летнего юбилея Агасадыха Герайбейли.

Вначале гости ознакомились с экспозицией фотографий, отражающих жизнь и творческий путь, на открытии был представлен видеоматериал, кадры из фильмов известного актера.

Заместитель министра Адалят Велиев рассказал о заслугах Агасадыха Герайбейли в развитии азербайджанской культуры и искусства, отметив, что актер создал целую галерею незабываемых образов в кинематографе и на театральной сцене.

Можно изучать историю кинематографа по фильмам, по рубрикам тем, по режиссёрам и изменению выразительных средств. В галерее образов, созданных одним только Агасадыхом Герайбейли (15 марта 1897 года, Шамахы - 5 декабря 1988 года, Баку), вполне отчётливо прочерчивается история нашего кинематографа на протяжении более чем шестидесяти лет. Он принадлежит к "золотому фонду" выдающихся азербайджанских артистов, одним из тех, кто умел тонко продемонстрировать зрителю и психологическую живописность образа, и колкую иронию, переходящую в сарказм.

С 1933 года и до конца жизни Агасадых Герайбейли работал в Азербайджанском драматическом театре (Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). За всю свою театральную деятельность он сыграл более чем в 200 разных ролях, участвовал в таких постановках как "Надир Шах" Наримана Нариманова, "Аршин Мал-алан" Узеира Гаджибекова, "Севиль" Джафара Джаббарлы и многих других. С 1923 года снимался в кино, играл характерные роли: советник хана ("Легенда о Девичьей башне", 1924), Сафар-бек ("Гаджи Кара", 1929), Балаш ("Севиль", 1929), Ага-Бала ("Любимая песня", 1956), Рустам-бек ("Не та, так эта", 1958), Сардаров ("Под знойным небом", 1958), Ибн-Халид ("Сказание о любви", 1961) и т.д.. Несомненно, самой яркой ролью в творческой биографии Агасадыха Герайбейли стала роль Рустам бека в фильме "Не та, так эта" (O olmasın, bu olsun).

Внук Агасадыха Герайбейли - ректор Азербайджанского государственного медицинского университета Герай Герайбейли, выразил признательность организаторам мероприятия.

Гостям было представлено красочное театрализованное представление о первых шагах Агасадыха Герайбейли на театральной сцене.

Один из пионеров азербайджанского музыкального театра и основоположник национального профессионального театрального искусства Гусейн Араблинский был в дружеских отношениях с отцом и дядей Агасадыха – Агаларом. Они вместе учились в семинарии в Гори, жили они по соседству, бывало порой, что и репетиции проводились в доме Герайбейли, так что маленький Агасадых уже с детства впитал в себя дух любви к сцене, актерскому искусству. Вскоре состоялась премьера фильма "В царстве нефти и миллионов", куда была приглашена семья Герайбейли. Впоследствии Араблинский стал первым режиссёром Герайбейли.



В те годы женские роли в театрах исполняли мужчины. Как-то однажды заболел исполнитель какой-то женский роли, и срочно требовалась замена. И тогда старший брат Агалар предложил на эту роль Агасадыха. Тот поначалу не соглашался на исполнение женской роли, и уговаривать его пришлось долго. Но потом согласился и отлично справился с первой в жизни ролью. Это произошло в 1917 году.

А самый первый его выход на сцену произошёл весьма необычно. Вот как вспоминал об этом сам актёр:



"Стоя за кулисами, я наблюдал за игрой Гусейна Араблинского. Это было что-то неописуемое. Я был настолько потрясён, что меня начали душить рыдания, по щекам потекли слёзы. Не выдержав, я бросился к Араблинскому и обнял его прямо на сцене, и тот с улыбкой прижал меня к себе. Так же, в слезах и рыданиях я удалился со сцены. Вот так я и вышел впервые на сцену"…

Мало кто знает, что в последней своей пьесе "Хуршидбану Натаван" Агасадых Герайбейли уже не видел и играл на сцене вслепую, и при этом никто ни о чем не догадывался. Это было поистине чудом. Ему было тогда 92 года. Главным было только начать, но потом его природное чутье, интуиция, сила привычки брали верх, и он прекрасно ориентировался на сцене. Это было проявлением поистине безграничной любви и преданности своей профессии…

Гостям вечера были также представлены отрывки из спектакля «Ревизор», музыкальные композиции. Автор сценария и режиссер вечера – заслуженный артист Фирудин Магеррамов, художник - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Севиндж Асланова)