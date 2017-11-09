На границе с Азербайджаном найдены залежи золота

2017-11-09 15:59 | www.oxu.az | 5

Геологи открыли месторождение золота на юге Дагестана у села Куруш. Этот населенный пункт расположен в горах недалеко от границы с Азербайджаном. По словам главы Минприроды России Сергея Донского, запасы драгоценного металла в этом месторождении составляют около 100 тонн. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«На территории Дагестана за счет средств государственного бюджета открыта золотоносная структура с ресурсной базой по категории P1 — P2», — цитирует ТАСС Донского.

Перспективность Курушского рудного узла была подтверждена в ходе полевых работ в 2007–2010 годах. В 2014-м федеральный бюджет выделил 150 миллионов рублей на геологоразведочные работы в горах Дагестана.

Новое месторождение может обладать еще большим потенциалом, учитывая, что золотоносная жила разветвляется в толще горы. Общие же запасы драгоценного металла в недрах Дагестана, согласно прогнозам ученых, могут превышать 300 тонн.

По словам Донского, аукцион на право разработки этого месторождения у села Куруш запланирован на 2018 год.

Специалисты предупреждают, что добыча золота в условиях высокогорья дело достаточно трудоемкое. В частности, для того, чтобы получить несколько граммов драгоценного металла, требуется перемыть тонну руды, утверждают Вести.Ru.

С.Б.

