Тиллерсон не подтвердил достижение договоренности о встрече Путина и Трампа

2017-11-09 14:38 | www.trend.az | 4

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не подтвердил достижение договоренности о проведении во Вьетнаме встречи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщило в четверг агентство AFP, Тиллерсон выразил мнение о том, что для переговоров, возможно, пока нет достаточного количества содержательных наработок, передает ТАСС.

"Не было никакой договоренности об официальной двусторонней встрече. Мы продолжаем обсуждения. Вопрос заключается в том, достаточно ли у нас субстантива", - приводит агентство слова Тиллерсона, сказанные им в ходе визита в Пекин.

Ранее в четверг помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп встретятся во Вьетнаме в пятницу. По его словам, в данный момент согласовывается время встречи.

По мнению Ушакова, президенты смогут обсудить на полях саммита АТЭС ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове, а также двусторонние отношения, которые "находятся в провале, в кризисном положении".