Азербайджанские радио- и телеведущие отмечены премией “Persona” (ФОТО)

2017-11-09 14:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла церемония награждения премии “Persona”, приуроченная ко Дню работников радио- и телевидения, сообщает Trend Life.

Ведущими вечера были Забир Алиев и Садагат Рашидгызы. Гостям была представлена концертная программа с участием звезд эстрады.

В Азербайджане ежегодно 6 ноября отмечается профессиональный праздник работников радио и телевидения. 6 ноября 1926 года в Азербайджане впервые началось вещание радиопередач, и с этого дня эта дата отмечается как профессиональный праздник работников радио. После начала деятельности Азербайджанского телевидения эта дата стала не только днем создания Азербайджанского радио, но и также телевидения.

В 1953 году началось строительство Бакинского телевизионного центра. Спустя 3 года в Баку построена 180-метровая телебашня.Телевизионная студия Баку впервые вышла в эфир 14 февраля 1956 года. В первый день показа на экранах появилась Наджиба Меликова и начала свое выступление со слов "Показывает Баку". В тот же день по телевизору был показан художественный фильм "Бахтияр". С 1973 года началось цветное вещание. В 1981 году в республике началось строительство новой телебашни.

В Азербайджане вещают 10 общереспубликанских, 13 региональных, 17 кабельных, 15 интернет и одно спутниковое телевидение. А также 13 общереспубликанских и 3 региональных радио. В том числе в Азербайджане началось цифровое вещание.

(Автор: Вугар Иманов)