США и Узбекистан договорились об углублении сотрудничества в борьбе с угрозами

2017-11-09 15:49 | www.trend.az | 4
ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкенте в четверг состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с заместителем помощника президента США и старшим директором по делам Южной и Центральной Азии Лизой Кёртис. Об этом сообщает посольство США в Узбекистане.
Стороны обсудили новую стратегию в Южной Азии и двустороннее сотрудничество.
Лиза Кёртис отметила недавний прогресс Узбекистана в сфере экономических реформ, улучшении региональных отношений.
Стороны обсудили теракт, произошедший 31 октября в Нью-Йорке, и договорились об углубленном сотрудничестве в борьбе с угрозами.
Кёртис подчеркнула, что Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с правительством Узбекистана и партнерами во всем регионе в целях обеспечения мира и стабильности.
(Автор: Диана Алиева)