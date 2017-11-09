США и Узбекистан договорились об углублении сотрудничества в борьбе с угрозами

2017-11-09 15:49 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкенте в четверг состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с заместителем помощника президента США и старшим директором по делам Южной и Центральной Азии Лизой Кёртис. Об этом сообщает посольство США в Узбекистане.

Стороны обсудили новую стратегию в Южной Азии и двустороннее сотрудничество.

Лиза Кёртис отметила недавний прогресс Узбекистана в сфере экономических реформ, улучшении региональных отношений.

Стороны обсудили теракт, произошедший 31 октября в Нью-Йорке, и договорились об углубленном сотрудничестве в борьбе с угрозами.

Кёртис подчеркнула, что Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с правительством Узбекистана и партнерами во всем регионе в целях обеспечения мира и стабильности.

(Автор: Диана Алиева)