В Узбекистане будет пересмотрена система управления ведущими отраслями

2017-11-09 15:59 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане будет пересмотрена система управления и контроля электро-, нефте-, газоснабжения и химической промышленности, сообщает в четверг НИА «Туркистон-пресс».

С этой целью распоряжением президента Узбекистана № Р–5107 от 6 ноября 2017 года создается рабочая группа.

Перед группой поставлена задача изучить деятельность акционерных обществ «Узбекэнерго», «Узбекгидроэнерго», «Узбекнефтегаз», «Узтрансгаз», «Узбеккумир», «Узкимесаноат» и предприятий, входящих в их состав.

Особое внимание при этом будет уделяться эффективности системы управления и контроля, обоснованности штатной численности; действующей методологической базе (используемые в отрасли стандарты, регламенты и инструкции); уровню технической оснащенности; рентабельности и эффективности полного производственного цикла.

Также в числе критериев: обоснованность ценообразования и тарифов на энергоресурсы и другую продукцию; целевое и эффективное использование денежных средств; состояние реализуемых инвестпроектов, эффективность капиталовложений и инвестиций; результаты финансово-хозяйственной деятельности, в т. ч. экспортно-импортной; квалификация кадров, порядок и размеры оплаты их труда.

По итогам рабочей группой до 20 февраля 2018 года должны быть подготовлены проекты нормативно-правовых актов.

В частности, необходимо пересмотреть организационно-правовые основы деятельности Государственной инспекции по надзору в электроэнергетике, Узбекской государственной инспекции по контролю за использованием нефтепродуктов и газа при Кабинете министров, указанных выше акционерных обществ и Национальной энергосберегающей компании.

(Автор: Диана Алиева)