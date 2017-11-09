Звезда турецкого кино Бурак Озчивит приедет в Баку вместе с Фахрией Эвджен (ФОТО,ВИДЕО)

2017-11-09 16:19 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре Park Cinema Flame Towers 30 ноября в 19:00 состоится грандиозный гала-вечер фильма "Kardeşim Benim 2" ("Мой брат 2"), сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

В гала-вечере примут участие исполнитель одной из главных ролей в фильме, звезда турецкого кинематографа Бурак Озчивит, а также его супруга, известная турецкая актриса Фахрия Эвджен (Озчивит).

Премьера фильма пройдет в зале AZERCELL IMAX, а также в обычных залах кинотеатра Park Cinema Flame Towers. Гостей вечера ожидает cocktail party перед сеансом и совместный просмотр фильма с актерами Бураком Озчивитом и Фахрией Эвджен (Озчивит).

Билеты на гала-вечер уже поступили в продажу, их можно приобрести только в кассах кинотеатра Park Cinema Flame Towers.

Отметим, что новый фильм является продолжение фильма "Kardeşim Benim", который вошел в список самых просматриваемых фильмов в 2016 году. В первую неделю после премьеры этот фильм посмотрело более двух миллионов зрителей. Во второй части приключения двух братьев продолжаются. Главные роли в фильме исполнили Бурак Озчивит и Мурат Боз.

Напомним, что Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входит несколько кинотеатров, расположенных в торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers – единственный в стране формат IMAX, а также в районе Масаллы, в комплексе ASAN Həyat, и летний кинотеатр – в Amburan Beach Club.

(Автор: Джани Бабаева)