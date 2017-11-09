ЕБРР предоставил узбекистанскому предприятию кредит на сумму в $10 млн

2017-11-09 16:39 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Кредит на сумму в 10 млн. долл. США, предоставленный ЕБРР ведущему производителю соков ООО СП “Agromir Juice” (“Agromir”), позволит внедрить передовые отраслевые стандарты и станет позитивным сигналом для частных инвесторов, проявляющих интерес к данной стране.

Сумма в размере до 5 млн. долл. США будет израсходована на строительство современного склада, оборудованного автоматизированной системой управления. Это позволит сократить потери и повысить эффективность управления запасами и будет способствовать экономии средств на производстве и в сфере логистики. Остальные 5 млн. долл. США пойдут на удовлетворение потребностей “Agromir” в оборотных средствах и реструктуризацию баланса предприятия.

Первый вице-президент ЕБРР Фил Беннетт заявил: «Это наш первый агропромышленный проект в стране за последние почти 10 лет – с тех пор, когда мы впервые начали работать с “Agromir”. Весьма символично, что наше новое взаимодействие с Узбекистаном совпадает по времени с возобновлением нашей деятельности с данным предприятием. Наше финансирование позволит не только улучшить показатели эффективности его работы, но и улучшить его систему корпоративного управления».

ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в Центральной Азии с объемом вложений почти в 11,6 млрд. евро (12,3 млрд. долл. США), выделенных на проекты в самых разнообразных секторах – от инфраструктуры до сельского хозяйства, с особым акцентом на развитии частного сектора.

За период с 1992 по 2010 год ЕБРР инвестировал 894 млн. евро в 54 проекта, осуществлявшихся в Узбекистане, а его нынешний портфель инвестиций составляет 8 млн. евро. Выходя на новый этап деятельности в стране, Банк уже наметил ряд возможных новых проектов, одни из которых должны быть подписаны до конца 2017 года, а другие – в 2018 году.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: )