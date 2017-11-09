ЕБРР выдает до $ 11 млн кредита на производство пластиковых ампул в Узбекистане

2017-11-09 16:44 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - На новом этапе своей деятельности в Узбекистане ЕБРР направляет средства в фармацевтическую промышленность в целях модернизации производства, развития НИОКР и поддержки экспортного потенциала.

Кредит в размере до 11,2 млн. долл. США предоставляется на создание нового производства пластиковых ампул ООО “Mutabar Medical Standart” (“Mutabar”) в Узбекистане. Оборудование для выдува, наполнения и запайки ампул, которое будет установлено на предприятии, позволит обеспечить бóльшую безопасность продукции и высокую степень стерильности. Современный технологический процесс также снизит себестоимость лекарственной продукции за счет организации собственного производства ампул в соответствии с самыми строгими отраслевыми стандартами. Это будет способствовать повышению общего качества продукции, которая заменит собой широко распространенные в Узбекистане стеклянные ампулы.

Часть кредита выделяется на цели НИОКР, что позволит ООО “Mutabar” наладить производство непатентованных препаратов, еще не представленных на внутреннем рынке.

Первый вице-президент ЕБРР Фил Беннетт заявил: «Эффективно функционирующая фармацевтическая промышленность может во многом улучшить качество жизни людей. Данный проект будет способствовать необходимым инновациям, результаты которых будут ощущаться в лечебных учреждениях по всему Узбекистану. Он позволит также повысить конкурентоспособность ООО “Mutabar” на внутреннем рынке и в регионе Центральной Азии».

Директор ООО “Mutabar Medical Standart” Даврон Абдуллаев отметил следующее: «Вывод на рынок новых пластиковых ампул позволит устранить опасность травмирования людей и облегчит процесс утилизации отходов».

ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в Центральной Азии с объемом вложений почти в 11,6 млрд. евро (12,3 млрд. долл. США), выделенных на проекты в самых разнообразных секторах – от инфраструктуры до сельского хозяйства, с особым акцентом на развитии частного сектора. Он имеет опыт успешной работы по внедрению инноваций в фармацевтической промышленности Узбекистана посредством прямого и косвенного кредитования и осуществления ряда консультационных проектов, которые позволили предприятиям улучшить свои показатели в сфере управления производством и финансами и получить сертификаты соответствия стандарту ISO 9001 и правилам производства и контроля качества лекарственных средств (GMP).

За период с 1992 по 2010 год ЕБРР вложил 894 млн. евро в 54 проекта, осуществлявшихся в Узбекистане, а его нынешний портфель инвестиций составляет 8 млн. евро. Выходя на новый этап деятельности в стране, Банк уже наметил ряд возможных новых проектов, одни из которых должны быть подписаны до конца 2017 года, а другие – в 2018 году.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: )