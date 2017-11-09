Закир Гасанов: БТК создает большие возможности для обеспечения нужд миссии НАТО в Афганистане (ФОТО)

2017-11-09 17:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в четверг принял участие в Брюсселе во встрече на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, говорится в сообщении пресс-службы минобороны.

В ходе встречи были обсуждены вопросы безопасности в Афганистане, будущее миссии «Решительная поддержка», развитие афганских сил обороны и безопасности.

Выступивший на заседании генерал-полковник Закир Гасанов отметил вклад Азербайджана в миссию поддержки международных миротворческих операций в Афганистане, а также особо подчеркнул реализацию различных программ в учебных, образовательных, инфраструктурных, транспортных, инвестиционных и других сферах с целью оказания помощи Афганистану.

Министр обороны довел до внимания участников встречи, что Азербайджан как надежный партнер Альянса будет оказывать поддержку обороне и безопасности Афганистана и после 2017 года.

Особо отметив историческое значение в огромном геополитическом пространстве железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, открытие которой состоялось на прошлой неделе, Закир Гасанов также подчеркнул, что данный проект превратился в важную часть транспортного пространства Европы и Азии, и создает большие возможности для обеспечения нужд миссии "Решительная поддержка".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)