В Праге пройдёт интеллектуальный фестиваль посвящённый Азербайджану

2017-11-09 17:29 | www.oxu.az | 5

Клуб интеллектуальных игр «Атешгях», при финансовой поддержке Фонда Молодежи при Президенте Азербайджанской Республики проведет международный интеллектуальный фестиваль, посвящённый Дню государственного флага Азербайджанской Республики.

Как передает Oxu.Az, фестиваль пройдет под эгидой Федерации Интеллектуальных Игр Азербайджана и Объединения Европейских Интеллектуальных Клубов в столице Чехии, Праге 11-12 ноября 2017 года.

В рамках фестиваля будут организованы турниры по играм «Что? Где? Когда?» и «Брейн Ринг», а также интеллектуально-развлекательной игре «QuAZ».

По словам председателя оргкомитета фестиваля Илькина Етирмишли, мероприятие проводится с целью ознакомления зарубежных знатоков с культурным и историческим наследием азербайджанского народа посредством интеллектуальных игр.

В редакторскую группу входят: Александр Кудрявцев (Николаев), Александр Коробейников (Саратов), Максим Мерзляков (Воронеж), Серафим Шибанов (Москва), Дмитрий Башук (Харьков).

Ведущим фестиваля будет Президент Объединения Европейских Интеллектуальных Клубов - Константин Чекушин .

«Флаг Азербайджана 2017» – уже седьмой международный интеллектуальный фестиваль, посвященный Азербайджану. Ранее фестиваль проводился в Риге, Санкт-Петербурге, Минске, Вильнюсе, Калининграде и Киеве.

С.Б.

