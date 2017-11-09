Azerbaijan Fashion Week – день первый: сказка в марокканском стиле (ФОТО)

2017-11-09 17:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Дан старт Неделе моды Azerbaijan Fashion Week spring/summer 2018 (AFW), сообщили Trend Life организаторы проекта.

Первый день дефиле прошел с большим успехом, представив публике коллекции трех азербайджанских дизайнеров - Leya Couture, Aygun Talibova и GM Fashion Lab.

Также на показе были представлены коллекции специально приглашенных дизайнеров из Марокко. Показ работ марокканских дизайнеров - Зинеб Жунди, Манал Динар и коллекции Дома моды "Qadienne" - прошел при поддержке Oriental Fashion Show Paris.

Oriental Fashion Show Paris - проект, нацеленный на популяризацию дизайнеров Северной Африки и Ближнего Востока. Показ коллекции прошел при содействии посольства Марокко в Азербайджане.

В ходе дефиле была продемонстрирована не только марокканская традиционная одежда, но и современные вариации кафтана. Модели в нарядах от марокканских дизайнеров были похожи на сказочных принцесс.

Наряду с этими коллекциями, в первый день Azerbaijan Fashion Week была продемонстрирована коллекция бренда из Казахстана SAMIDEL.

Завершили первый день показа коллекции Lacoste, Tommy Hilfiger и Hackett London, представленные компанией My Brands, являющейся партнером AFW SS 2018.

Напомним, что официальной площадкой и партнером Azerbaijan Fashion Week spring/summer 2018 вновь стал неповторимый символ современного Баку, отель Fairmont Baku, Flame Towers. Официальным автомобилем Недели моды является машина марки Audi.

Цель Azerbaijan Fashion Week - объединение талантливых дизайнеров как Азербайджана, так и зарубежных стран, и создание площадки для демонстрации их творений.

Наряду с показами, в рамках Azerbaijan Fashion Week будут доступны шоурумы азербайджанских и зарубежных дизайнеров, включая свадебные коллекции и аксессуары. Шоурумы будут доступны с 15:00 до 21:00

Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год — в мае и ноябре - на протяжении уже шести сезонов. Мероприятие организовано компанией Fashion Consulting Group и проводится при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)