Azerbaijan Fashion Week – день первый: сказка в марокканском стиле (ФОТО)

2017-11-09 17:45 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend Life/ - Дан старт Неделе моды Azerbaijan Fashion Week spring/summer 2018 (AFW), сообщили Trend Life организаторы проекта.
Первый день дефиле прошел с большим успехом, представив публике коллекции трех азербайджанских дизайнеров - Leya Couture, Aygun Talibova и GM Fashion Lab.
Также на показе были представлены коллекции специально приглашенных дизайнеров из Марокко. Показ работ марокканских дизайнеров - Зинеб Жунди, Манал Динар и коллекции Дома моды "Qadienne" - прошел при поддержке Oriental Fashion Show Paris.
Oriental Fashion Show Paris - проект, нацеленный на популяризацию дизайнеров Северной Африки и Ближнего Востока. Показ коллекции прошел при содействии посольства Марокко в Азербайджане.
В ходе дефиле была продемонстрирована не только марокканская традиционная одежда, но и современные вариации кафтана. Модели в нарядах от марокканских дизайнеров были похожи на сказочных принцесс.
Наряду с этими коллекциями, в первый день Azerbaijan Fashion Week была продемонстрирована коллекция бренда из Казахстана SAMIDEL.
Завершили первый день показа коллекции Lacoste, Tommy Hilfiger и Hackett London, представленные компанией My Brands, являющейся партнером AFW SS 2018.
Напомним, что официальной площадкой и партнером Azerbaijan Fashion Week spring/summer 2018 вновь стал неповторимый символ современного Баку, отель Fairmont Baku, Flame Towers. Официальным автомобилем Недели моды является машина марки Audi.
Цель Azerbaijan Fashion Week - объединение талантливых дизайнеров как Азербайджана, так и зарубежных стран, и создание площадки для демонстрации их творений.
Наряду с показами, в рамках Azerbaijan Fashion Week будут доступны шоурумы азербайджанских и зарубежных дизайнеров, включая свадебные коллекции и аксессуары. Шоурумы будут доступны с 15:00 до 21:00
Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год — в мае и ноябре - на протяжении уже шести сезонов. Мероприятие организовано компанией Fashion Consulting Group и проводится при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.
Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az
(Автор: Джани Бабаева)