Закир Гасанов выступил на заседании НАТО

2017-11-09 17:53 | www.oxu.az | 4

9 ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие во встрече, состоявшейся в Брюсселе на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Как сообщили Oxu.Az в Минобороны, в ходе заседания были обсуждены вопросы безопасности в Афганистане, будущее миссии «Решительная поддержка», развитие афганских сил обороны и безопасности.

Выступивший на заседании генерал-полковник З.Гасанов, отметил вклад нашей страны в миссию поддержки международных миротворческих операций в Афганистане, а также особо подчеркнул реализацию различных программ в учебных, образовательных, инфраструктурных, транспортных, инвестиционных и других сферах с целью оказания помощи Афганистану.

В своем выступлении министр обороны довел до сведения участников встречи, что Азербайджан, как надежный партнер Альянса, будет оказывать помощь обороне и безопасности Афганистана и после 2017 года.

Особо отметив историческое значение в огромном геополитическом пространстве железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, открытие которой состоялось на прошлой неделе, Министр обороны также подчеркнул, что данный проект превратился в важную часть транспортного пространства Европы и Азии, а также создает большие возможности для обеспечения нужд миссии Решительная поддержка.

С.Б.

