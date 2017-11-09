В молдавской прессе опубликована статья о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс

2017-11-09 18:02 | www.apa.az | 5

На сайте «Tribuna.md», который является ведущим новостным порталом Молдовы с большой аудиторией, опубликована статья об открытии железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, ее геополитической и экономической значимости для нашей страны и региона, технических характеристиках и перспективах.

Как сообщает местное бюро АПА, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) называется в статье новым мостом между Европой и Азией. Ссылаясь на слова президента Ильхама Алиева, автор статьи подчеркивает, что БТК является историческим проектом регионального значения. Было отмечено, что этот проект поддерживается США и ЕС.

В статье также приведены слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, послов США и ЕС в Азербайджане о БТК.