Фонд Гейдара Алиева провел встречи с жителями в Агдамском районе (ФОТО)

2017-11-09 18:02 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Представители Общественного объединения «Региональное развитие» (ООРР) Фонда Гейдара Алиева в четверг провели встречи в Агдамском районе, сообщили Trend в четверг в Фонде.

На встрече с молодежью в Центре Гейдара Алиева в Агдамском районе помощник Первого вице-президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров проинформировал о проектах, реализуемых ООРР, функционирующим вот уже в течение одного года, проведенной работе.

По его словам, ООРР проводит деятельность по созданию более тесных контактов с населением, осуществлению общественного контроля. Отметив, что молодежь играет активную роль в проектах ООРР, Анар Алакбаров призвал молодежь Агдамского района к активному участию в деятельности структуры, выдвижению идей и предложений по развитию региона.

Анар Алакбаров отметил, что нынешняя встреча совпала с 9 ноября – Днем Государственного флага, и передал ее участникам поздравление президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Он выразил уверенность в том, что триколор Азербайджана будет развеваться во всех регионах страны, в том числе районах, находящихся под оккупацией Армении.

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