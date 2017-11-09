Представитель ИВ и племянник главы ИВ Агсуинского района попали в аварию

2017-11-09 18:19 | www.apa.az | 5

Одним из пострадавших в результате ДТП в Шамахы является племянник главы ИВ Агсуинского района.

Как сообщает местное бюро АПА, в результате столкновения двух автомобилей марки «ВАЗ» пострадали 4 человека: водитель «ВАЗ 21015» Джавид Новрузов, его пассажир Джомардов Вусал Чингиз оглу (1984 г.р.), водитель «ВАЗ 2107» Фарадж Искандерзаде и его пассажир житель села Пиргасанлы Агсу Сеидалиев Фагил Мирфазил оглу. Они были доставлены в Шамахинскую и Агсуинскую ЦРБ.

Отметим, Фарадж Искандерзаде является представителем ИВ Агсуинского района по селу Гарагоюнлу, а Сеидалиев Фагил – племянником главы ИВ Агсуинского района Энвера Сеидалиева.