В Киеве задержали азербайджанца, продававшего украинок в ОАЭ

2017-11-09 18:30 | www.oxu.az | 4

В аэропорту «Борисполь» местные правоохранители задержали гражданина Азербайджана, который вербовал и переправлял в Объединенные Арабские Эмираты украинок для занятия проституцией.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

32-летний задержанный пытался переправить в Дубай четверых украинок в возрасте от 20 до 25 лет. Установлено, что преступник на протяжении последних трех лет занимался вербовкой молодых женщин в Турцию и ОАЭ, обещая им высокие заработи за деятельность в сфере интимных услуг. По прибытии на место, однако, у жертв немедленно отбирали паспорта и заставлялиих отрабатывать средства, потраченные на оформление им виз и проездных документов, таким образом втягивая девушек в долговую зависимость.

В ходе расследования правоохранители также задокументировали факт переправки злоумышленником через границу еще одной - 24-летней украинки.

В отношении задержанного готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) и ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

С.Б.

