По поручению Мехрибан Алиевой представители Фонда Гейдара Алиева в Агдаме (ФОТО) (версия 2)

2017-11-09 19:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Представители Общественного объединения "Региональное развитие" (ООРР) Фонда Гейдара Алиева в четверг провели встречи в Агдамском районе, сообщили Trend в четверг в Фонде.

На встрече с молодежью в Центре Гейдара Алиева в Агдамском районе помощник Первого вице-президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров проинформировал о проектах, реализуемых ООРР, функционирующим вот уже в течение одного года, проведенной работе.

По его словам, ООРР проводит деятельность по созданию более тесных контактов с населением, осуществлению общественного контроля. Отметив, что молодежь играет активную роль в проектах ООРР, Анар Алакбаров призвал молодежь Агдамского района к активному участию в деятельности структуры, выдвижению идей и предложений по развитию региона.

Анар Алакбаров отметил, что нынешняя встреча совпала с 9 ноября – Днем Государственного флага, и передал ее участникам поздравление президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Он выразил уверенность в том, что триколор Азербайджана будет развеваться во всех регионах страны, в том числе районах, находящихся под оккупацией Армении.

Информируя о проектах Фонда Гейдара Алиева в области культуры, образования, здравоохранения и социальной сфере было отмечено, что в ООРР внимательно относятся к каждому из поступивших обращений общественного характера и ведется работа в направлении их решения.

Отмечено, что со стороны ООРР осуществляется работа в направлении развития навыков и способностей молодежи, расширения возможностей образования, оказания поддержки страдающим от различных заболеваний и нуждающимся в особой заботе лицам.

Анар Алакбаров сказал, что в период деятельности ООРР достигнуты высокие результаты и, что в будущем предусмотрено расширение проектов, осуществляемых в регионах.

"Мы призываем вас внимательно отслеживать деятельность ООРР и активно участвовать в проектах. Мы осуществляем проекты, опираясь на вас, молодежь", - сказал Анар Алакбаров.

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