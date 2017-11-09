Иракский депутат завила о задержании военными 200 гражданок Азербайджана

2017-11-09 19:09 | www.apa.az | 3

Армия Ирака задержала 512 россиянок и 200 гражданок Азербайджана по подозрению в членстве в террористической группировке "Исламское государство". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила иракский депутат Виан Дахиль.

"Пятьсот двенадцать женщин из России и 200 из Азербайджана были задержаны силами Ирака и направлены в тюрьму как члены ИГ", — написала парламентарий в Twitter.

Где были задержаны женщины и за какой период приводятся данные, не уточняется.

Между тем, источник в Минобороны Ирака опроверг РИА Новости задержание 512 россиянок.

"Задержанные есть, но их совсем немного и они различных национальностей", — заявил собеседник агентства.