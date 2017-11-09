Эрдоган: Гюлен и его пособники будут наказаны

2017-11-09 19:12 | www.oxu.az | 2

«Турция не преклоняла и не преклонит голову перед кругами, действия которых направляются террористическим течением Фетхуллаха Гюлена и террористами PKK», - передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Anadolu.

Эрдоган заявил, что часть пособников течения Гюлена сегодня находится в тюрьмах, а часть бежала за границу, при том что сам Гюлен не может покинуть американский штат Пенсильвания.

«До каких пор он будет там находиться? Рано или поздно справедливость восторжествует: Гюлен и его пособники, на руках у которых кровь невинных людей, понесут заслуженное наказание», - сказал глава турецкого государства.

Президент напомнил о событиях 15 июля 2016 года: «В ночь попытки переворота было немало тех, кто звонил друг другу и поздравлял в связи с событиями в Турции. Мы пока не публикуем их имена, но говорим об этом в частных беседах в рамках международных мероприятий. Пусть никто не пытается ввести нас в заблуждение. Мы хорошо знаем реальное положение дел. Именно поэтому Анкара не допустит произвола со стороны ряда представителей зарубежных государств в Турции. Для этого будут приняты все необходимые меры».

С.Б.

