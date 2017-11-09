При обрушении жилого дома в Ижевске погибли два человека

2017-11-09 19:17 | www.trend.az | 5

19:17 (UTC+4) Два человека погибли при обрушении жилого дома в Ижевске, передает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МЧС России.

В четверг в жилом доме в Ижевске рухнул подъезд с первого по девятый этаж. Полностью разрушены восемь квартир, в которых жили 28 человек. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.

Как рассказал представитель МЧС в регионе, по состоянию на 17.30 извлечены четыре человека, двое из них госпитализированы. Под завалами еще остаются живые люди, поиски продолжаются.

17:13 (UTC+4) Часть жилого дома обрушилась с первого по девятый этажи в Ижевске, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Есть информация об обрушении части здания с первого по девятый этажи, есть пострадавшие. Причина ЧП выясняется", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, обрушение произошло в доме 36 по Удмуртской улице.