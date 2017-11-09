В Ижевске обрушился жилой дом, есть погибшие и пострадавшие

2017-11-09 19:31 | www.apa.az | 4

Два человека погибли при обрушении жилого дома в Ижевске. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на селекторном совещании представитель регионального главка МЧС России.

Как рассказал представитель МЧС в регионе, по состоянию на 17.30 извлечены четыре человека, двое из них госпитализированы. Под завалами еще остаются живые люди, поиски продолжаются.

Отметим, что в жилом доме в Ижевске рухнул подъезд с первого по девятый этаж. Полностью разрушены восемь квартир, в которых жили 28 человек. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.