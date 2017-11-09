По поручению Мехрибан Алиевой представители Фонда Гейдара Алиева в Агдаме (ФОТО) (версия 3)

2017-11-09 20:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Представители Общественного объединения "Региональное развитие" (ООРР) Фонда Гейдара Алиева в четверг провели встречи в Агдамском районе, сообщили Trend в четверг в Фонде.

На встрече с молодежью в Центре Гейдара Алиева в Агдамском районе помощник Первого вице-президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров проинформировал о проектах, реализуемых ООРР, функционирующим вот уже в течение одного года, проведенной работе.

По его словам, ООРР проводит деятельность по созданию более тесных контактов с населением, осуществлению общественного контроля. Отметив, что молодежь играет активную роль в проектах ООРР, Анар Алакбаров призвал молодежь Агдамского района к активному участию в деятельности структуры, выдвижению идей и предложений по развитию региона.

Анар Алакбаров отметил, что нынешняя встреча совпала с 9 ноября – Днем Государственного флага, и передал ее участникам поздравление президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Он выразил уверенность в том, что триколор Азербайджана будет развеваться во всех регионах страны, в том числе районах, находящихся под оккупацией Армении.

Информируя о проектах Фонда Гейдара Алиева в области культуры, образования, здравоохранения и социальной сфере было отмечено, что в ООРР внимательно относятся к каждому из поступивших обращений общественного характера и ведется работа в направлении их решения.

Отмечено, что со стороны ООРР осуществляется работа в направлении развития навыков и способностей молодежи, расширения возможностей образования, оказания поддержки страдающим от различных заболеваний и нуждающимся в особой заботе лицам.

Анар Алакбаров сказал, что в период деятельности ООРР достигнуты высокие результаты и, что в будущем предусмотрено расширение проектов, осуществляемых в регионах.

"Мы призываем вас внимательно отслеживать деятельность ООРР и активно участвовать в проектах. Мы осуществляем проекты, опираясь на вас, молодежь", - сказал Анар Алакбаров.

Он призвал молодежь быть активными на электронных платформах организации, отправлять свои предложения и обращения посредством официального сайта ООРР, официальных страниц в социальных сетях, "Горячей линии" общественного объединения.

Председатель парламентского комитета спорта и молодежи, депутат Фуад Мурадов сообщил, что сегодня под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева достигнуты успешные результаты по осуществлению в Азербайджане проектов и программ, а также государственных программ. Он проинформировал о проектах, осуществляемых Фондом Гейдара Алиева в поддержку этой политике. Фуад Мурадов сказал, что Фонд всегда успешно реализует проекты и ООРР находится в их числе. Депутат Милли Меджлиса отметил, что ООРР впервые добился формирования добровольческого движения в регионах Азербайджана и сумел собрать вокруг себя активную молодежь.

"ООРР может добиться успеха вместе с вами", - отметил Фуад Мурадов.

На встрече молодежь Агдамского района выступила с различными обращениями и предложениями. Было отмечено, что 20 человек, принимающих участие в проектах ООРР в Агдамском районе, были обеспечены работой. На встрече также было отмечено, что выпускники средних общеобразовательных школ Агдамского района получили высокие результаты, 519 человек поступили в высшие учебные заведения в этом году. Было отмечено, что некоторые из этих молодых людей обучаются на платной основе и было предложено оказание поддержки в оплате их обучения, а также некоторым жителям, нуждающимся в лечении.

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