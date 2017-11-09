В Саудовской Аравии задержали более 200 человек по подозрению в коррупции

2017-11-09 20:11 | www.apa.az | 4

Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Мужиб, заявил о задержании 208 человек в рамках расследования коррупционных дел, семеро человек отпущены на свободу. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила газета "Аш-Шарк аль-аусат".

"Семь человек из 208 задержанных в связи с расследованием дел о коррупции отпущены на свободу", — отметил генпрокурор.

Он отказался на этом этапе сообщить личные данные задержанных, сославшись на тайну следствия.

В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, среди которых члены королевской семьи, министры, военные и предприниматели.