Женевская встреча показала, что стороны нагорно-карабахского конфликта готовы добросовестно вести переговоры - США

2017-11-09 20:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Женевская встреча была важным сигналом, свидетельствующим о том, что стороны нагорно-карабахского конфликта готовы добросовестно вести переговоры. Об этом в четверг на Совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене сказал Гарри Камиан, «Поверенный в делах» миссии США в ОБСЕ.

«Являясь страной-сопредседателем, Соединенные Штаты вновь заявляют о нашей решительной поддержке вашей (сопредседателей Минской группы) работы, и мы высоко ценим ваше неизменное взаимодействие с сторонами в целях содействия мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - сказал Камиан.