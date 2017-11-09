Эрдоган обвинил страны ЕС в поддержке РПК

2017-11-09 21:14 | www.apa.az | 3

Страны ЕС предоставляют убежище членам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и не препятствуют проведению ими различных акций. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"Они ходят по улицам Берлина. Они ходят по Парижу, по Австрии. ЕС ее (РПК) якобы не приветствует и рассматривает как террористическую организацию. Если это так, то почему они могут свободно ходить под охраной полиции? Почему они размещают портреты лидера сепаратистской организации на своих государственных зданиях?", — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре перед главами органов местного самоуправления.

Он добавил, что европейские страны лишь делают вид, что борются с РПК, а на самом деле поддерживают эту организацию.