Женевская встреча показала, что стороны готовы добросовестно вести переговоры -США

2017-11-09 22:03 | www.oxu.az | 5

Женевская встреча была важным сигналом, свидетельствующим о том, что стороны нагорно-карабахского конфликта готовы добросовестно вести переговоры.

Как передает Oxu.Az, oб этом в четверг на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене сказал Гарри Камиан, поверенный в делах миссии США в ОБСЕ.

«Являясь страной-сопредседателем, Соединенные Штаты вновь заявляют о нашей решительной поддержке вашей (сопредседателей Минской группы) работы, и мы высоко ценим ваше неизменное взаимодействие с сторонами в целях содействия мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - сказал Камиан.

Американский дипломат отметил, что Соединенные Штаты приветствуют совместное заявление президентов Армении и Азербайджана после саммита 16 октября, организованного сопредседателями Минской группы в Женеве.

«Этот саммит был важным сигналом, показывающим, что стороны готовы добросовестно участвовать в переговорах. Мы рады, что президенты согласились срочно принять необходимые меры для снижения напряженности вдоль линии спорикосновения, и мы призываем стороны опираться на этот позитивный импульс», - добавил он.

Камиан далее подтвердил призыв сторонам выполнить меры, согласованные на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в мае и июне 2016 года, соответственно.

«Cтороны договорились о расширении контроля со стороны Канцелярия личного представителя председателя, что в конечном итоге может быть отражено в бюджете ОБСЕ на 2018 год. Соединенные Штаты также поощряют стороны работать над предложением о создании механизма расследования ОБСЕ», - сказал Камиан.

Кроме того, подчеркнув важность оценки миссии ОБСЕ по наблюдению за ситуацией на местах, он отметил, что даже небольшое нарушение режима прекращения огня может быстро выйти из-под контроля.

Он добавил, что Соединенные Штаты высоко оценивают тесное сотрудничество австрийского председательства и личного представителя Действующего председателя в поддержке посреднических усилий сопредседателей и стабилизации ситуации на местах.

«Мы также поддерживаем меры укрепления доверия и расширяем диалог между армянами и азербайджанцами, что может помочь стабилизировать ситуацию с безопасностью и создать более конструктивную атмосферу для переговоров», - поверенный в делах миссии США в ОБСЕ.

Американский дипломат подчеркнул, что этот конфликт действительно продолжается слишком долго, добавив, что сохранение статуса-кво является неприемлемым.

«В то же время мы все согласны с тем, что военного решения конфликта не может быть. Будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Соединенные Штаты по-прежнему глубоко привержены работе со сторонами в поисках прочного и мирного урегулирования конфликта, основанного на принципах, разделяемых государствами-участниками неприменения силы, территориальных целостности, равноправия и самоопределения, которые отражены в Хельсинкском Заключительном акте», - сказал Камиан в заключении.