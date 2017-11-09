Факты по задержанию азербайджанок в Ираке расследуются - МИД

2017-11-09 22:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Факты по задержанию азербайджанок в Ираке расследуются, сказал в четверг Trend глава пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Сегодня депутат иракского парламента Виан Дахиль написала на своей странице в Twitter, что в Ираке задержаны и отправлены в тюрьму 512 россиянок и 200 азербайджанок.

«Они задержаны и отправлены в тюрьму как члены ИГИЛ», - отмечает она.

Глава пресс-службы МИД сказал, что такого рода заявления не являются новыми.

«Факты расследуются и изучаются. Азербайджанская сторона на постоянной основе контактирует по этому вопросу с соответствующими органами Ирака через посольство в Ираке», - добавил он.

(Автор: Ляман Зейналова)