МИД Азербайджана выразило отношение сообщению о задержании в Ираке 200 азербайджанок

2017-11-09 22:47 | www.oxu.az | 3

МИД Азербайджана выразило отношение распространенному в зарубежных СМИ сообщению о задержании в Ираке 200 гражданок Азербайджана, подозреваемых в связях с ИГ.

Как передает Oxu.Az, комментируя АПА данное сообщение, руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев отметил, что подобные сообщения появляются в прессе не впервые и они тщательно расследуются.

«Подобные сообщения появляются не впервые. Факты изучаются и расследуются. Азербайджанская сторона посредством посольства в Багдаде постоянно контактирует с соответствующими структурами Ирака», - отметил Х.Гаджиев.

Отметим, что иракский депутат Виан Дахиль до этого завила о задержании военными 200 гражданок Азербайджана и 512 россиянок по подозрению в связях с ИГ.

"Пятьсот двенадцать женщин из России и 200 из Азербайджана были задержаны силами Ирака и направлены в тюрьму как члены ИГ", — написала парламентарий в Twitter.

Где были задержаны женщины и за какой период приводятся данные, не уточняется.

Между тем, источник в Минобороны Ирака опроверг РИА Новости задержание 512 россиянок.

"Задержанные есть, но их совсем немного и они различных национальностей", — заявил собеседник агентства.