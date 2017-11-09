В Ижевске из-под завалов извлекли тело четвертого погибшего

2017-11-09 23:02 | www.trend.az | 4

Спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего подъезда 9-этажого жилого дома в Ижевске тело четвертого погибшего, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

"Найдено тело четвертого погибшего. Всего пострадали восемь человек, четверо из них погибли", - сказал собеседник агентства.

По информации МЧС, при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж полностью разрушены 8 квартир. Минздрав Удмуртии ранее сообщал о трех погибших и четырех пострадавших, в том числе одном спасателе. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.