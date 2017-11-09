Число жертв обрушения дома в Ижевске возросло до 4 человек

2017-11-09 23:20 | www.apa.az | 3

Спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего подъезда девятиэтажного жилого дома в Ижевске тело четвертого погибшего. Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"Найдено тело четвертого погибшего. Всего пострадали восемь человек, четверо из них погибли", — сказал собеседник агентства.

По информации МЧС, при обрушении части жилого дома с первого по девятый этаж полностью разрушены 8 квартир.

Всех жильцов дома эвакуировали. Их разместили в двух ближайших школах, где есть условия для ночлега. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут оставаться люди. Работы будут вестись круглосуточно.

Следователи возбудили уголовное дело о небезопасном проведении работ. В городе введен режим чрезвычайного происшествия.