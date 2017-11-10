Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Hoş görülemez

2017-11-10 00:27 | www.trend.az | 1

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetinin (1991) ve Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin (1991) faili olduğu, ayrıca, Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin (1994) failleri arasında yer aldığı için müebbet hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütünün iki numarası Dimitris Kufodinas'ın bugün 2 günlüğüne cezaevinden çıkmasına izin verildiğinin öğrenildiği aktarıldı.

Türk diplomatların canına defalarca kasteden bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlandırılmasının hoş görülemeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, "Eli kanlı bir teröriste bu şekilde tolerans gösterilmesi şehit diplomatlarımızın anısına da saygısızlıktır" denildi.

Kaynak: Haber7