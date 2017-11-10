Азербайджан ожидает от МГ ОБСЕ практических шагов в целях активизации переговоров по Нагорному Карабаху

2017-11-10 00:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ожидает от сопредседателей Минской группы ОБСЕ принятия практических шагов в целях активизации переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сказали Trend в азербайджанской миссии в ОБСЕ.

Об этом было заявлено азербайджанской делегацией в ходе 1163 заседания Постоянного совета ОБСЕ в ответ на заявления сопредседателей МГ ОБСЕ, главы ГПВУ, личного представителя действующего председателя по конфликту в четверг в Вене.

Азербайджанская делегация подтвердила, что страна приветствует усилия сопредседателей, направленные на активизацию основных переговоров, ориентированных на достижение конкретных результатов.

«Встреча на высшем уровне президентов Азербайджана и Армении, состоявшаяся в Женеве 16 октября 2017 года, является шагом в правильном направлении. Встреча доказала, что предварительные условия возобновления предметных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта обречены на провал. Мы в целом позитивно оцениваем факт встречи и ее итоги, что отражено в совместном заявлении. Мы ожидаем принятия сопредседателями практических шагов в целях активизации переговоров», - говорится в заявлении азербайджанской делегации.

Далее азербайджанская делегация отметила, что незаконная практика Еревана по изменению демографического, культурного и физического характера на оккупированных территориях Азербайджана демонстрирует его систематическую политику, направленную на консолидацию статус-кво и навязывание свершившегося факта.

«Подобные шаги со стороны Армении, в том числе вооруженные провокации вдоль линии соприкосновения войск, подрывают мирные усилия и должны быть всесторонне рассмотрены Минской группой ОБСЕ и ее сопредседателями», - заявила азербайджанская делегация, призвав также государства-участники ОБСЕ выполнить их обязательства по международному гуманитарному праву и документы по правам человека в целях предотвращения и ликвидации незаконной экономической и иной деятельности их физических и юридических лиц, где бы они ни находились.

Напомнив, что резолюции Совета Безопасности ООН, принципы Хельсинкского заключительного акта, решения и документы ОБСЕ составляют основу для разрешения конфликта, азербайджанская делегация заявила, что если Армения искренне заинтересована в поиске политического решения конфликта, то она должна конструктивно участвовать в процессе урегулирования конфликта на этой четкой основе.

«Поэтапный подход к урегулированию конфликта не имеет альтернативы и остается лучшим шансом для достижения мира. Основополагающая концепция этого подхода основана на устранении последствий конфликта, которые определены в резолюциях Совета Безопасности ООН, в частности, начиная с вывода армянских вооруженных сил, откладывая оставшиеся политические вопросы для будущих переговоров на Минской конференции. Этот подход является основным направлением и находится в основе предложений, которые в настоящее время находятся на столе переговоров», - отмечается в заявлении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.