Россия продолжит посреднические усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - постпред РФ при ОБСЕ

2017-11-10 01:15 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Россия в координации с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ готова продолжить посреднические усилия по содействию сторонам в выработке взаимоприемлемой консенсусной основы для разрешения нагорно-карабахской проблемы. Об этом сказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в ответ на выступление сопредседателей Минской группы, личного представителя ДП ОБСЕ и главы ГПВУ в четверг в Вене.

«Рассчитываем, что предстоящие контакты сопредседателей придадут дополнительный импульс мирному урегулированию этого застарелого конфликта», - сказал Лукашевич.

По его словам, состоявшаяся после длительного перерыва в Женеве 16 октября встреча президентов Азербайджана и Армении стала значимым результатом посреднических усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ в ходе активных контактов с Баку и Ереваном. «Важно, что по итогам саммита стороны условились интенсифицировать переговорный процесс. Уверены, что это будет способствовать дальнейшему повышению доверия между сторонами и в итоге продвижению к компромиссу по сущностным аспектам урегулирования. Надеемся, что констатированная по итогам встречи президентов в Женеве конструктивная атмосфера на переговорах будет сохранена. Рассчитываем на результативность запланированных до конца года встреч сопредседателей с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении», - сказал Лукашевич.

Представитель РФ ОБСЕ считает, что необходимым условием продуктивности посреднической миссии сопредседателей МГ ОБСЕ служит поддержание в регионе мира и стабильности. «В этой связи высоко оцениваем обязательство сторон предпринять дополнительные меры по снижению напряженности на линии соприкосновения войск. Вновь отмечаем, что этой цели отвечала бы практическая реализация достигнутых на переговорах президентов Азербайджана и Армении в Вене 16 мая и Санкт-Петербурге 20 июня 2016 г. договоренностей по снижению военных рисков, в частности, увеличение численности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта. Рассчитываем на скорейшее согласование алгоритма расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ на основе схемы, которая позволит качественно нарастить возможности по мониторингу ситуации в регионе. Интересам стабильности на линии соприкосновения войск и азербайджано-армянской границе отвечало бы также завершение проработки совместного механизма расследования вооруженных инцидентов в зоне конфликта. Воплощение в жизнь этих принципиальных договоренностей позволило бы укрепить позитивную атмосферу в диалоге сторон и дополнительно простимулировало бы переговорный процесс», - отмечает Лукашевич.