Азербайджан ожидает от ОБСЕ осуждения усилий по пропаганде незаконного режима на оккупированных территориях

2017-11-10 01:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ожидает, что сопредседатели Минской группы и государства-участники ОБСЕ осудят любые усилия по продвижению и пропаганде незаконного режима, установленного на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом было заявлено азербайджанской делегацией в ходе 1163 заседания Постоянного совета ОБСЕ в ответ на заявления сопредседателей МГ ОБСЕ, главы ГПВУ, личного представителя действующего председателя по конфликту в четверг в Вене.

Азербайджанская делегация подчеркнула, что заявления высокопоставленных должностных лиц Армении до и сразу же после Женевской встречи поднимают вопросы относительно истинных намерений Еревана.

«В этом контексте мы ожидаем, что сопредседатели Минской группы и государств-участников ОБСЕ осудят бессмысленные юридические примеры Армении для оправдания отделения армян Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и любые усилия по пропаганде и продвижению незаконного режима, установленного на оккупированных территориях Азербайджана», - говорится в заявлении миссии. Далее было отмечено, что такие попытки были осуждены Советом Безопасности ООН еще в 1993 году.

Азербайджанская делегация подчеркнула, что Армения должна понять и помнить, что ни Азербайджан, ни международное сообщество никогда не признают результаты незаконной оккупации территорий и этнической чистки.

«Никакого мирного урегулирования конфликта, которое нарушает Конституцию Азербайджанской Республики и противоречит международному праву, не может быть достигнуто. Военная оккупация территории Азербайджана не является решением и никогда не приведет к желаемому Арменией политическому результату», - отмечается в зачвлении.

Миссия Азербайджана в ОБСЕ также приветствовала деятельность Группы планирования высого уровня (ГПВУ), которая предприняла ряд инициатив для ознакомления с текущими тенденциями и событиями в области международного миротворчества, повышения ее наглядности как внутри организации, так и в отношении внешних заинтересованных сторон и изучения возможностей увеличения вариантов поддержания мира.

«Мы, по-прежнему, придерживаемся мнения о том, что ГПВУ, как один из трех столпов ОБСЕ, занимающихся конфликтом, следует лучше интегрировать в общий мирный процесс. Участие ГПВУ в контрольных мероприятиях вдоль линии соприкосновения войск важно для обеспечения ее осведомленности ситуацией и в этой связи мы подчеркиваем необходимость обеспечения равного доступа для всех членов Группы к мониторингу без каких-либо неоправданных ограничений. Мы осуждаем нападения на членов ГПВУ и их дискриминацию по признаку их гражданства», - говорится в заявлении миссии.

В заявлении отмечается, что личный представитель действующего председателя ОБСЕ является важным элементом Минского процесса. "Мы высоко ценим мандат личного представителя по поддержке деятельности сопредседателей и ГПВУ в выполнении их мандата», - отмечается в заявлении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.