Путин встретится с Трампом на саммите АТЭС

2017-11-10 01:53 | www.trend.az | 4

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп встретятся на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, передает РИА Новости.

Эта встреча станет второй - после беседы на полях "двадцатки" в Гамбурге.



Очередной, 25-й саммит форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоится в Дананге (Вьетнам) 10-11 ноября.

Первая личная встреча лидеров двух стран прошла в июле на саммите G20. Тогда также не было ясности о проведении полноценных переговоров. Знакомство лидеры начали в кулуарах саммита, поприветствовав друг друга рукопожатием. Позже состоялась полноценная встреча, разговор двух президентов продлился почти 2 часа 20 минут.