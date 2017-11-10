В Госдепе рассказали, о чем будут говорить Путин и Трамп на саммите АТЭС

2017-11-10 02:15 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным может обсудить тему так называемого "российского вмешательства" в американские выборы. Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

В эфире телеканала Fox News ведущий поинтересовался, может ли быть затронута данная тема на переговорах двух лидеров. "Этот вопрос часто обсуждается", — сказала Науэрт. Она также заявила, что "спецслужбы США ясно указали на вмешательство России в выборы".

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп встретятся на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Эта встреча станет второй — после беседы на полях "двадцатки" в Гамбурге.

Очередной, 25-й саммит форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоится в Дананге (Вьетнам) 10-11 ноября.

Первая личная встреча лидеров двух стран прошла в июле на саммите G20.