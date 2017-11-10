Erdoğan'dan yeni talimat: Proje okulda eski sisteme dönülsün

2017-11-10 03:18 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 ilden milletvekilleriyle istişare toplantısında özellikle yeni eğitim sistemiyle ilgili önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, TEOG sistemini bitiren çıkışını ‘yeni ve büyük rant tezgâhları’na karşı yaptığını vurgulayarak şöyle dedi: “Üniversitedeki dershane tezgâhı burada da başlamıştı. Vatandaşın parası heba olmasın dedim. Daha eşit bir sisteme doğru gideceğiz.”

Proje okullara ilişkin eski ve yeni sistemi anlatan Erdoğan’ın, “Bu okulların sayısı artırılsın. Burada eski sistemin daha iyi olduğunu düşünüyorum. 5. sınıftan itibaren bu okullara girilebilir, lise sona kadar burada okurlar. Bu konuda çalışma yapılabilir” dediği öğrenildi.

Bu öneri üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışma yapması bekleniyor. Bu durumda sayıları artan proje okullarına 5. sınıftan itibaren öğrenci alınması gündeme gelecek. Bakanlığın bazı proje okullar için sınavsız olarak ortaokuldan itibaren öğrenci alımına imkan sağlayabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Hürriyet