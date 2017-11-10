Испанский суд арестовал спикера парламента Каталонии

2017-11-10 03:37 | www.apa.az | 3

Судья верховного суда Испании принял решение заключить под стражу на время судебного расследования в связи с провозглашением независимости спикера парламента Каталонии Карме Форкадель с правом освобождения под залог в 150 тысяч евро. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в судебном постановлении.

Другие бывшие члены президиума парламента — Луис Короминас, Луис Гино, Анна Симо, Рамона Барруфет (члены коалиции "Вместе за "да") — должны заплатить в течение недели залог в 25 тысяч евро и пока могут оставаться на свободе. Представитель коалиции "Да, это возможно" (в коалицию входит каталонское отделение партии Podemos) депутат Жоан Жосеп Нуэт может оставаться на свободе без выплаты залога.

В случае выплаты залога Форкадель и другие четыре бывших депутата должны будут еженедельно являться в суд, они не смогут покидать территорию Испании, у них будут изъяты паспорта.

Прокуратура требовала предварительное заключение для Форкадель и еще трех бывших членов президиума ареста, а также выплаты шестью политиками залога в 6,2 миллиона евро.

В ходе слушаний, проходивших в четверг в верховном суде Испании, Форкадель заявила, что признает применение 155-й статьи конституции испанским правительством, что позволило ввести в автономном сообществе прямое правление центральных властей. Аналогичное заявление сделали Луис Короминас и Луис Гино. При этом они назвали провозглашение независимости Каталонии "исключительно символическим".

Прокуратура выдвинула в отношении шести политиков обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. В общей сложности эти преступления караются 48 годами тюремного заключения.