Томас Гремингер: Стратегии развития Узбекистана созвучны целям ОБСЕ

2017-11-10 05:05 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Глава ОБСЕ считает, что приоритетные направления Стратегии развития Узбекистана на предстоящие пять лет полностью созвучны целям и приоритетам ОБСЕ по всем направлениям: безопасность, экономико-экологическое и человеческое измерения.

Об этом генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер сказал на состоявшейся в Ташкенте 9 ноября встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

По данным пресс-службы главы государства, Ш.Мирзиёев поздравил видного швейцарского дипломата с назначением на высокий и ответственный пост, подчеркнув заинтересованность Узбекистана в более активном взаимодействии с ОБСЕ, укреплении взаимопонимания по всем вопросам мандата Организации.

Визит Томаса Гремингера в Узбекистан связан с его участием в открывающейся 10 ноября в Самарканде международной конференции по безопасности и устойчивому развитию в Центральной Азии.

На встрече отмечено, что в Узбекистане рассматривают данный визит, как подтверждение интереса со стороны ОБСЕ к происходящим в Узбекистане кардинальным изменениям во всех сферах жизни, в том числе процессам демократизации, обеспечения прав, свобод и интересов человека, улучшения инвестиционного климата, и другим ключевым аспектам проводимых масштабных реформ.

Томас Гремингер высоко оценил последовательные и конструктивные шаги Узбекистана по пути укрепления отношений с соседними странами, в том числе с Афганистаном. Высокий гость выразил уверенность, что итоги беспрецедентного по числу участников и представительству предстоящего Самаркандского форума позволят достичь новой динамики регионального сотрудничества, укрепят взаимопонимание и доверие в этом стратегически важном регионе.

Была выражена поддержка и готовность ОБСЕ и ее офиса в Узбекистане к совместной работе, обмену опытом и экспертному содействию в реализации проводимых в стране реформ и преобразований на долгосрочной основе.

На встрече были рассмотрены и другие вопросы повестки дня ОБСЕ, включая актуальную региональную и международную проблематику.

(Автор: Диана Алиева)